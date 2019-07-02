Сплошным благом для населения посчитали российские власти пенсионную реформу, после который планка возраста выхода на пенсию уверенно поплыла вверх, сообщает DEITA.RU.

По мнению авторов идеи, такой подход позволит России стать в ряд с развитыми странами, где возраст выхода на пенсию тоже не низкий. Также, заявляют они, эта мера – панацея от экономического кризиса, связанного с недостатком рабочих рук по стране. И самим пенсионерам якобы так удастся заработать для себя побольше – не целую тысячу больше прибыли в год.

Жаль, что народ так не радуется, как власть имущие. Да и эксперты оценивают результаты уже проведенной реформы не настолько радужно — мягко скажем.

Доктор экономических наук Андрей Гудков напомнил, что балльная система появилась в России в 2015 году, что и составило суть изменений. А повышение возраста идущих на пенсию – это не реформа как раз-таки, это – нарушение общественного договора правительством. Да и сведения о росте продолжительности жизни, на которые опирались доводы чиновников, оказались ложными.

Возраст подняли ради экономии средств. Обращавшимся за перерасчетом гражданам, вопреки заявленному свободному доступу к услуге, отказывали. Мол, только тем пересчитаем, у кого выплаты самые маленькие. А речь об увеличении пенсий на тысячу рублей и забытое обещание первого зампредседателя российского правительства Антона Силуанова отчислять два процента повысившегося НДС на пенсии становятся попросту обманом. Поскольку надбавка в тысячу рублей так и остается фиксированной суммой без учета инфляции, смысла в ней все меньше и меньше – ведь инфляция станет больше.

А доверия к власти и чиновникам становится все меньше, поскольку население готово ожидать от них любого подвоха и на любую инициативу реагирует скептически, пишет «Свободная пресса».

Анастасия Туркова