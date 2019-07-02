Эксперт сказал, в чём заключается суть пенсионной реформы
Сплошным благом для населения посчитали российские власти пенсионную реформу, после который планка возраста выхода на пенсию уверенно поплыла вверх, сообщает DEITA.RU.
По мнению авторов идеи, такой подход позволит России стать в ряд с развитыми странами, где возраст выхода на пенсию тоже не низкий. Также, заявляют они, эта мера – панацея от экономического кризиса, связанного с недостатком рабочих рук по стране. И самим пенсионерам якобы так удастся заработать для себя побольше – не целую тысячу больше прибыли в год.
Жаль, что народ так не радуется, как власть имущие. Да и эксперты оценивают результаты уже проведенной реформы не настолько радужно — мягко скажем.
Доктор экономических наук Андрей Гудков напомнил, что балльная система появилась в России в 2015 году, что и составило суть изменений. А повышение возраста идущих на пенсию – это не реформа как раз-таки, это – нарушение общественного договора правительством. Да и сведения о росте продолжительности жизни, на которые опирались доводы чиновников, оказались ложными.
Возраст подняли ради экономии средств. Обращавшимся за перерасчетом гражданам, вопреки заявленному свободному доступу к услуге, отказывали. Мол, только тем пересчитаем, у кого выплаты самые маленькие. А речь об увеличении пенсий на тысячу рублей и забытое обещание первого зампредседателя российского правительства Антона Силуанова отчислять два процента повысившегося НДС на пенсии становятся попросту обманом. Поскольку надбавка в тысячу рублей так и остается фиксированной суммой без учета инфляции, смысла в ней все меньше и меньше – ведь инфляция станет больше.
А доверия к власти и чиновникам становится все меньше, поскольку население готово ожидать от них любого подвоха и на любую инициативу реагирует скептически, пишет «Свободная пресса».
Анастасия Туркова