Эксперт: Собянин генерирует политический протест в Москве

Мэр столицы продолжает политику жесткой руки, несмотря на сигналы Кремля по сворачиванию коронавирусной повестки. Новые правила «прогулок по графику», разозлившие москвичей, по мнению политологов, могут обернуться более серьезными последствиями, чем падение рейтинга Собянина, сообщает DEITA.RU.

Мэрия Москвы представила горожанам новые рекомендации по снятию ограничений. Несмотря на явный сигнал от президента по сворачиванию коронавирусной повестки, на смену которой приходят подготовка к параду победы и голосование по поправкам в Конституцию, команда Собянина продолжает жесткую политику в отношении граждан. На этот раз столичные власти разработали четкий график и схему прогулок. Учитывая тот факт, что большинство регионов в своих ограничениях от греха подальше смотрят и копируют московский опыт, правила будут введены и по всей России.

Итак, с 1 по 14 июня в Москве разрешат прогулки по любому маршруту в радиусе 2 километров от дома. При себе необходимо иметь паспорт либо подтверждение временной регистрации. Прогулки - строго в масках и перчатках. Разрешенное время - с 9 утра и до 21 вечера.

Все люди будут поделены на шесть групп. Первая группа гуляет в понедельник, среду и субботу, вторая - понедельник, среду и воскресенье. Группа три выходит на улицу во вторник, четверг и субботу, четвертая - вторник, четверг и воскресенье. Пятая и шестая - по средам и пятницам, плюс суббота либо воскресенье. Власти разрешили людям пробежки, катание на самокатах, роликах и скейтах.

Примечательно, что при занятии спортом правило двух километров не действует. На улицах продолжат дежурить патрули. Они будут вправе затребовать паспорт или арендный договор, а также уточнить, к какой группе относится человек и законно ли он вышел гулять в свой день.

Тем, кто находится на режиме самоизоляции по причине заражения кого-то из знакомых, прогулки по-прежнему запрещены. Что касается парков, то их откроют, но в случае превышения лимита людей (который не уточняется) администрация парковой зоны вправе отказать в посещении.

Озвученный режим уже вызвал народное недовольство, поддержанные экспертами. По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, такая политика Собянина может выйти боком не только ему, но и администрации президента.

«Городская администрация в своём «жесткаче» действует не без одобрения сверху. Слишком велика цена вопроса, ведь борьба идет не только с вирусом в столице, сколько с «неразумными» гражданами, которым подобрали карикатурный образ «шашлычников», - считает он.

По мнению эксперта, эти меры - скорее демонстрация способностей Собянина держать население под контролем в сложных условиях.

«Вопрос в том, что Собянин совершенно не видит рисков, которые множатся с каждым его «твердым шагом». Закручивание гаек, которое призвано повысить авторитет его жесткой руки, может привести к обрушению рейтинга мэра. Да, на выборы он не собирается, это его последний срок, но вот протестное голосование по поправкам в Конституцию – вполне может стать ответным «приветом» главе», - говорит Илья Гращенков.

Кроме того, политолог указывает на риск того, что такие действия в итоге могут спровоцировать новый политический протест по типу 2011 года, только уже с наложением на протест социальный. В этом случае, по мнению Ильи Гращенкова, Сергей Собянин может стать политической жертвой. И хватит ли ее для успокоения народа - большой вопрос.