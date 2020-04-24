Эксперт спрогнозировал конец пандемии

Можно предположительно озвучить сроки завершения пандемии COVID-19, исходя из других схожих случаев, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению главы отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Бутенко, срок «жизни» пандемии должен составлять около шести-семи месяцев. Исчисление предполагается вести от первых случаев заражения, пишет «Лента».

Именно по такому сценарию развивались другие коронавирусные инфекции, также имевшие животное происхождение (SARS в КНР, 2002–2003 годы и MERS в Саудовской Аравии, 2012–2014 годы). Тем не менее, в случае с нынешней инфекцией есть разница: существенно более активное заражение.

На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 63 тысяч заболевших коронавирусом нового типа, погибло уже более 500 человек.