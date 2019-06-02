Укусы клещей полезны, потому что, благодаря им, организм становится устойчив к клещевым инфекциям, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал заслуженный врач Российской Федерации Наталья Толоконская.

По ее словам, в Сибири, где чаще всего можно встретить клещей, зараженных энцефалитом, люди почти не болеют клещевыми инфекциями, в том числе смертельными. Это связано в первую очередь с тем, что через укусы маленьких насекомых обеспечивается безболезненная иммунизация ко всем инфекциям. Именно поэтому сельские жители не болеют клещевым энцефалитом.

Также Толоконская отметила, что иммуноглобулин, который якобы помогает при энцефалите, морально устарел. При укусе стоит использовать более современные средства.

Ранее прошла информация о том, что весной текущего года в больницы Приморья с укусом клеща обратились 2246 человек. На данный момент зарегистрированы один случай заболевания клещевым энцефалитом и шесть случаев боррелиозом.

Екатерина Брязгунова