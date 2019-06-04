Только за 2018 год на российских дорогах произошло 133 тысячи дорожно-транспортных происшествия, которые унесли жизни 16 600 человек, из ни – 582 ребенка, сообщает DEITA.RU.



И это только смертельные цифры. Пострадавших – уже десятки тысяч. В 2018 году россиян, которые в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести – 168 тысяч 146 человек, среди них детей (до 18 лет) – 15 тысяч 860. Больше всего погибло на дорогах Москвы – 492 человека, на втором месте – Нижний Новгород – 379, затем Санкт-Петербург – 253.

И хотя Приморье не попало в «тройку» лидеров, но по числу ДТП, совершенных в прошлом году твёрдо стоит на шестом месте и выросло на 2,4% - 2 854 аварии.

За первый квартал 2019 года на дорогах России уже погибло 129 детей (в прошлом году за аналогичный период – 136). Да, на 7 детей меньше, но и эта цифра просто огромна!

При этом многих смертей удалось бы избежать, не сядь водитель пьяным за руль. И ужесточения наказания за это давно требовала общественность. Наконец, свершилось! В мае 2019 года Госдума приняла важные поправки. Депутаты проголосовали «за» законопроект, ужесточающий наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Как рассказывало агентство, на обсуждение документ был внесен депутатами и членами Совета Федерации. И таким образом, статья 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», становится более жёсткой.

Но, по мнению авторитетного эксперта, документ ситуацию кардинально не изменит. Председатель правления приморской Ассоциации автомобильных школ Александр Николаев уверен: для того, чтобы добиться существенного снижению дорожно-транспортных происшествий, необходимы другие меры.

«Изменение одной статьи закона недостаточно, здесь нужен комплексный подход. Тем более, что повышение штрафа или срока за нарушения имеет краткосрочный эффект, - отметил Александр Николаев, - Понимаете, в части безопасности дорожного движения все между собой так связно и переплетено, что нельзя взять одну какую-то проблему и пытаться на нее повлиять, не учитывая других связанный с ней.

Например, конкретный случай, человека лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии (теперь еще и в тюрьму могут посадить). Но его в это время фактически в России не было, он находился за пределами страны. По поддельному ВУ на его фамилию ездил другой человек! Доказать свою правоту он не может на протяжении длительного времени, а если по новому закону его в тюрьму посадят? Это совсем другая ситуация нежели ездить на общественном транспорте, лишенным прав! Получается, что практика идентификации водителя у нас не отработана, а так же есть возможность подделать права. Поверьте, подобные случаи – не единичны. Если взять в целом законотворческую практику в части повышения БДД, то она вызывает много вопросов. В частности, алгоритм решения любой проблемы таков, статистика - анализ-выводы-предложения-оценка результата. А выглядит сейчас так статистика-предложение - результат , результат , как правило, не оценивается.

Уверен, что проблему борьбы с пьяными ДТП нужно рассматривать более глобально, чтобы избежать ошибок», - считает Александр Николаев.

Напомним, как уже рассказывало DEITA.RU. в первом чтении одобрены поправки, которые ужесточают наказания за пьяные ДТП.

Если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, то наказание ужесточается, и будет составлять от трех до семи лет лишения свободы, против нынешних четырех лет. Затем вносятся изменения в случае, если ДТП привело к гибели двух или более человек. Наказание также станет жестче - от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас по этой статье дают от четырех до девяти лет. Также будет ужесточено наказание, если ДТП привело к гибели человека, - от пяти до двенадцати лет лишения свободы, сейчас за это дают от двух до семи лет.

Законопроект предлагает ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.

Инна Эстрина