Эксперт: В краевой системе реабилитации после инсульта намечаются позитивные сдвиги

Краевая и федеральная системы здравоохранения требуют инновационных решений в сферах профилактики инсульта и реабилитации после его переноса, рассказал DEITA.RU завотделением ОНМК краевой клинической больницы №1 Дмитрий Хан.

Если решение первого вопроса не может быть выполнено в краткосрочной перспективе, поскольку приморцы не часто задумываются об уровне жира и холестерина в организме и поэтому редко проводят профилактику инсульта, то во втором случае решение есть, и оно уже найдено.

В частности, Дмитрий Хан рассказал об инициативе открытия сети реабилитационных центров, которые будут помогать приморцам оправиться после инсульта. Не секрет, что после инсульта жизнь человека разделяется на «до» и «после». Как правило, болезнь сразу же дает о себе знать – у человека пропадает ощущение ясной головы и полного здоровья.

В период после инсульта важно принимать препараты согласно назначению врачей. «Если этого не делать, то повторного инсульта не избежать», - говорит Дмитрий Хан.

И именно в этот момент важно, чтобы человек находился в правильной среде. Чтобы родственники, находящиеся рядом с ним, могли оказывать помощь, даже если пациент вроде бы пошел на поправку.

Появление широкой сети реабилитационных учреждений в крае, по словам Дмитрия Хана, решит проблему «недовосстановления» после инсульта, а дальше многое будет зависеть именно от родственников, поскольку «никакая организация не сможет заниматься с пациентами столько, сколько ему это необходимо», - заключил эксперт.

Отметим, мероприятия, направленные на профилактику инсульта в Приморском крае реализуются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

фото: primorsky.ru