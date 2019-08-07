В регионе начался передел сфер влияния. Громкие уголовные дела – лишь первые шаги в этом направлении, считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, давший эксклюзивный комментарий ИА DEITA.RU.

DEITA.RU уже задавалось вопросом, с чем связана возросшая активность приморских силовиков: с прощальным приветом старого генерала или громким стартом нового руководителя УФСБ Приморья. По мнению эксперта, громкие задержания прошлой недели - начальника уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева и экс-директора МУП «Некрополь» Игоря Бабынина – говорят о переделе сфер влияния в регионе, одним из методов которой является антикоррупционная кампания.

«Очевидно, что любой похоронный бизнес – это сфера интересов криминальных структур, так как кладбища всегда находятся на полулегальном положении: часть услуг, оказываемая при похоронах – оплачивается наличными, не говоря уже о всяких «решениях вопросов» по земле и оформлению. Но это не значит, что бандиты забирают всю выручку, довольно большой процент уходит «наверх», скажем, главе муниципалитета, а тот, в свою очередь делится с кем-то еще из «вертикали». Близость директора МУП «Некрополь» Бабынина к экс-главе Владивостока Николаеву уже отмечали журналисты, что вполне логично по связке мэр – глава муниципального предприятия. Учитывая, что новый губернатор и новый глава ФСБ заинтересованы в расчистке региона от влияния местных элит, сформировавшихся еще при прошлых руководителях, то антикоррупционная кампания выглядит вполне органично», - рассказал Илья Гращенков.

Кроме того, президент Путин дал поручение разобраться с коррупцией в сфере похоронных услуг, явно понимая, под кем находится этот бизнес, как когда-то он приказал разобраться с казино, добавил он.

Что же касается ареста начальника уголовного розыска по обвинению в получении крупной взятки, то тут может иметь место борьба силовых кланов, и антикоррупционная кампания была спланированной, как политический жест, считает эксперт.

«Арест главы угрозыска Миляева был удостоен серьезной медийной поддержки, в частности, его пытались связать с полковником Захарченко по уровню коррупционного беспредела, якобы у него в квартире тоже был обнаружен миллиард рублей. Это значит, что антикоррупционная кампания планировалась, как политический жест, с широкой оглаской, где информационный потребитель - не только житель Приморья и ДВФО, но и вся Россия. Очевидно, что такой широкий подход может быть задействован для достижения политических целей, в частности, показать отчаянную борьбу Кожемяко с «приморской мафией», о которой так много говорят. Возможно, что новый глава уголовного розыска нужен за тем, чтобы иметь менее ангажированную позицию, чем тот, кто служил в МВД еще при старой власти», - подчеркнул директор Центра развития региональной политики.

Эксперт считает, что эти аресты – лишь первые шаги, которые должны привести к еще более громким уголовным делам, и в сети стартовавшей антикоррупционной кампании в Приморье могут попасться крупные чиновники и представители бизнеса.

Светлана Алеутская