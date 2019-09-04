В стране может появиться целая социальная группа людей, которые заточены на применение насилия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Затянувшийся конфликт на Донбассе будет постепенно лишаться российского влияния, что в свою очередь может привести к тому, что тысячи бывших ополченцев и добровольцев хлынут на территорию России с целью поиска нового способа заработка.

Эксперты, опрошенные изданием, поделились своим мнением о том, что группы бывших комбатантов может стать подспорьем для возникновения в стране нового вида вооружённой и закалённой в реальных боях преступности.

В частности, адвокат Иван Миронов считает, что международная конъюнктура и потепление отношений с западом может заставить Россию уйти из Донбасса.

Для тамошних сил сопротивления эту будет означать, что им придётся покинуть территорию самопровозглашённых республик и отступить на территорию России.

Проблемой для страны, по мнению эксперта, станет то, что эти люди несколько лет фактически вели боевые действия и вернуться к мирной жизни у них получится с большим трудом.

Как отмечает бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, у большинства таких людей не будет иного выбора, кроме как идти в криминальные структуры или же создавать свои.

По его мнению, многие из них будут испытывать сильную злобу на весь остальной мир и считать, что окружающие им что-то должны. Таким образом, они могут начать выбивать средства для своего существования насилием.

Другой эксперт — Александр Колесников сказал, что массовый приход бывших ополченцев в Россию может запустить глобальный процесс передела в криминальном сфере страны.

Специалист также предположил, что целью новой прослойки криминального мира может стать мелкий бизнес, такой как, рынки, автостоянки, а также теневой сектор, представленный проституцией.

Дмитрий Шевченко