Эксперт: выплату кредитов лучше размазать во времени

Юрист консультант Алексей Петропольский считает, что в кризис лучше размазать выплаты по займам, а досрочное погашение не станет панацеей от процентов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».



По словам Алексея Петропольского, если говорить о кредитах для юрлиц, то досрочное погашение не освободит от процентов, поэтому лучше «размазать» платежи по времени, несмотря на проценты. Тоже касается и лизинговых платежей, в которые вписаны проценты по лизинговым платежам.

В отношении к физическим лицам эксперт заявил, что в первые годы ипотеки граждане выплачивают проценты, а во второй период саму стоимость квартиры. Он заключил, то досрочное погашение не имеет смысла, потому что второй период ипотеки больше напоминает рассрочку.

Напомним, что правительство и Госдума приняли так называемые антикризисные пакеты, по которым часть граждан и предпринимателей могут попросить отсрочку от платежей по займам. Также появилась новая услуга беспроцентный кредит на выплату зарплаты однако кредитные организацию не проявляют заинтересованности в их раздаче.