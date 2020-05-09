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Эксперт: выплату кредитов лучше размазать во времени

займы, люди, улица, осень

Юрист консультант Алексей Петропольский считает, что в кризис лучше размазать выплаты по займам, а досрочное погашение не станет панацеей от процентов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм». 

По словам Алексея Петропольского, если говорить о кредитах для юрлиц, то досрочное погашение не освободит от процентов, поэтому лучше «размазать» платежи по времени, несмотря на проценты. Тоже касается и лизинговых платежей, в которые вписаны проценты по лизинговым платежам. 

В отношении к физическим лицам эксперт заявил, что в первые годы ипотеки граждане выплачивают проценты, а во второй период саму стоимость квартиры. Он заключил, то досрочное погашение не имеет смысла, потому что второй период ипотеки больше напоминает рассрочку. 

Напомним, что правительство и Госдума приняли так называемые антикризисные пакеты, по которым часть граждан и предпринимателей могут попросить отсрочку от платежей по займам. Также появилась новая услуга беспроцентный кредит на выплату зарплаты однако кредитные организацию не проявляют заинтересованности в их раздаче.

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