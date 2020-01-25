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Эксперты: аномальное тепло приведет к росту цен на продукты

Лето, цветок

Аномально высокие температуры в зимний период могут лишить Россию добротного урожая. Аналитики прогнозируют значительное удорожание некоторых продуктов питания, сообщает DEITA.RU

Речь идёт о так называемых, озимых культурах растений. Любой фермер знает, что рожь, пшеница и ячмень крайне уязвимы к погодным капризам природы. Несмотря на то, что зима оказалась необычно теплой — это несет свои риски для употребляемой россиянами в пищу флоры. Все дело в резких контрастах температуры. Если после теплого периода наступит слишком холодный, растения попросту не успеют «привыкнуть», и умрут.

Экономисты уверены, что последствия резкого похолодания могут стать катастрофу на рынке продовольствия: высокие цены и низкий ассортимент станут лишь частью последствий аномальной зимы в стране. Агрономы добавили, что озимые растения в фермерских хозяйствах «уже сейчас не в самой хорошей форме». Впрочем, крупные фермерские землевладельцы имеют посевные резервы по всей России — если где-то и сказалась аномальная зима, всегда есть другая территория с климатом «понейтральнее».

Евгений Черемухин

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