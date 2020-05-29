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Эксперты: безработица в России может достичь 15%
Аналитики поделились своим тревожным прогнозом
Число граждан России, оставшихся без работы, может увеличиться ещё на 7,8 миллионов человек, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru
Однако, такие показатели имеют шанс стать реальностью только в случае развития самого неблагоприятного сценария, по которому может пойти российская экономика.
В своих расчётах эксперты компании Boston Consulting Group опирались на три основных пути роста безработицы в России вследствие кризиса, обусловленного эпидемией и карантинными мерами.
Так, в случае сценария быстрого отскока отечественной экономики до почти докризисного уровня, безработица может дойти всего до 6-7%.
При более неблагоприятном развитии событий, она может составить 8-10%, а в случае критического обвала экономики уровень безработицы может увеличиться до 12-15%.
По мнению аналитиков, последствия кризиса будут сильно различаться по отраслям. Однако, уже сейчас ясно, что больше всего пострадают те из них, которые были напрямую затронуты карантинными мерами.