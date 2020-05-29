Эксперты: безработица в России может достичь 15%

Число граждан России, оставшихся без работы, может увеличиться ещё на 7,8 миллионов человек, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru



Однако, такие показатели имеют шанс стать реальностью только в случае развития самого неблагоприятного сценария, по которому может пойти российская экономика.

В своих расчётах эксперты компании Boston Consulting Group опирались на три основных пути роста безработицы в России вследствие кризиса, обусловленного эпидемией и карантинными мерами.

Так, в случае сценария быстрого отскока отечественной экономики до почти докризисного уровня, безработица может дойти всего до 6-7%.

При более неблагоприятном развитии событий, она может составить 8-10%, а в случае критического обвала экономики уровень безработицы может увеличиться до 12-15%.

По мнению аналитиков, последствия кризиса будут сильно различаться по отраслям. Однако, уже сейчас ясно, что больше всего пострадают те из них, которые были напрямую затронуты карантинными мерами.