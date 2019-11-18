Эксперты «Деловой России»: ««Фильтрация» резидентов внешнеэкономических проектов необходима, но она не должна создавать проблемы добросовестным предпринимателям»

В октябре появилась информация о том. что государство будет взыскивать с резидентов Территорий опережающего развития потраченные на обеспечение их проектов государственные деньги, если сами проекты не были реализованы, а бизнес в подобных случаях будет лишаться статуса участника таких проектов. Такой процесс отмены налоговых льгот для отдельных категорий резидентов Территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток вызывает неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе и медиа региона, вплоть до негативных оценок ситуации и прогнозов о снижении количества участников этих внешнеэкономических проектов. Профессиональные организации бизнеса, между тем, считают такую практику в целом правильной, но указывают на то, что в вопросах регулирования деятельности резидентов экономических спецрежимов нужно продолжать оптимизацию регуляторных процедур, вплоть до их введения в «безличные» электронные форматы. ИА DEITA.RU удалось получить комментарий Алексея Тимченко, председателя Приморского регионального отделения «Деловой России», общественного уполномоченного по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах.

«В целом процесс такой «фильтрации», то есть отсеивания недобросовестных либо не работающих в соответствии с заявленными планами участников проектов Свободного порта Владивосток и Территорий опережающего развития назрел давно, поскольку сразу многие бизнес-единицы подали заявки на вступление в эти ориентированные на внешнеэкономическую деятельность спецрежимы, но по сути своей их проекты с такой деятельностью были связана слабо или вообще связаны не были. Именно поэтому на государственном уровне и был принят законопроект, касающийся отмены налоговых льгот для компаний-резидентов, которые не выполнили определенные условия и обязательства, взятые на себя при получении статуса резидентов этих режимов. Так, выплачивать налоги, от которых их освободили, обяжут предприятия, расторгающие договоры с КРДВ как управляющей компанией проекта, при этом через суд их могут обязывать вернуть те бюджетные средства, которые государство затратило на строительство инфраструктуры, рассчитанной, в том числе, и на их проекты. Конечно, не всем это нравится, но подобная практика существует и во многих развитых экономиках. Кроме того, достаточно очевидно, что любой экономический режим на определенной стадии попадает в ситуацию, когда нужно проводить подобную «фильтрацию», ведь в конечном итоге пострадают добросовестные предприниматели, для которых строительство необходимой инфраструктуры будет отложено из-за того, что силы и средства государства пойдут на обслуживание «мертвых душ» либо бизнес-проектов, которые не смогли адекватно просчитать свои силы и оказались в такой ситуации, когда и сами не могут полноценно осуществлять бизнес-деятельность, и другим мешают…» - отметил Алексей Тимченко.

Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» считают, что в целом проводимая политика правильная, но должна учитывать реальные обстоятельства, в которых действует бизнес Дальнего Востока для того, чтобы исключить случаи формального подхода, когда предприниматели будут попадать «под гребенку» из-за бюрократических процедур и из-за иных подобных оснований.

«Делороссы» Приморья отмечают, что выработка четких критериев оценки эффективности бизнес-проектов, которые «зашли» в ТОРы или СПВ, позволит создать прозрачный и эффективный механизм работы государства с бизнесом в рамках таких проектов. Напомним, что в октябре этого года появилась официальная информация о принимаемых Правительством России решениях в данной сфере – создание и работа ТОРов будут признаны успешными по соотношению частных и бюджетных инвестиций. Также показателем эффективности работы будет реализация более чем половины показателей проекта, которые были заложены на стадии заключения соглашения между бизнесом и «управляйкой» спецрежимов. Также в критерии оценки должны войти и такие «точечные» показатели как, например, стоимость одного создаваемого рабочего места для федерального бюджета – чем она будет ниже, тем выше, соответственно, будет оценка. Еще один критерий – это размер добавленной стоимости, создаваемой резидентами проектов, по соотношению на один рубль бюджетных инвестиций. Чем больше будет такой показатель конкретного проекта – тем, соответственно, лучше. Те бизнес-структуры, которые расположены в моногородах, получат упрощенный порядок оценки, поскольку на таких территориях средства бюджета в создание инфраструктуры для ТОРов, как правило, не вкладываются, и такая работа ведется за счет частных инвестиций.

«В целом это правильная политика, потому что не должно быть недобросовестной конкуренции между участниками проектов, с одной стороны, и в то же время система оценки их работы должна быть понятной и прозрачной, тем более что ТОРы работают как правовой режим уже пять лет, а СПВ – четыре. Соответственно, нужны понятные критерии, по которым все это будет работать, и оцениваться, ведь проекты, те которые действительно работают, находятся в постоянном развитии. При этом есть еще нерешенные проблемы, так сказать, на «втором уровне» - то есть при непосредственной реализации таких проектов в регионе или муниципалитете, к примеру, это вопросы выделения земли и подключения к сетям, на что мы, со своей стороны, уже указали управляющим структурам. Тут появляются решения - к примеру, на уровне Приморья создана Управляющая компания ТОСЭР в Приморском крае, которая теперь будет координировать работу с резидентами проектов на уровне региона и муниципальных образований, чтобы на всех уровнях – от федерального до местного – было четкое понимание и синхронизация этой работы» - отметил лидер «делороссов» региона.

«В целом мы видим, что КРДВ стремится работать с бизнесом, в том числе с бизнес-объединениями, а также реагирует на замечания и предложения, прежде всего направленные на оптимизацию и упрощение таких процедур. Мы в рабочем порядке работаем с КРДВ и Управляющей компанией ТОСЭР в Приморском крае, передаем им свои предложения по улучшению порядка работы с бизнесом и продолжаем экспертную поддержку всех госструктур, управляющих ТОРами и СПВ либо имеющими отношение к этим процессам. Основная цель – «отладка» всей системы до максимально эффективного уровня, когда, например, большинство административных процедур будет осуществляться в онлайн-режиме, что существенно их ускорит и минимизирует «человеческий фактор»» - резюмировал Алексей Тимченко.