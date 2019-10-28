Эксперты «Деловой России» считают, что кадры для экономики Приморья нужно готовить под задачи развития региона

Проблема подготовки кадров для основных отраслей экономики региона имеет более важное значение, чем просто обеспечение ресурса развития предпринимательства в крае. К такому выводу пришли эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России», изучая развитие предпринимательства в Приморье. Помимо чисто экономических аспектов грамотная кадровая политика напрямую влияет на ряд других вопросов – миграционные настроения граждан, общую социальную ситуацию и уровень благосостояния населения региона. При этом для формирования полноценного кадрового капитала региона бизнес должен получать поддержку властей и сферы образования – считают «делороссы». Ситуацию ИА «DEITA.RU» прокомментировал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах Алексей Тимченко.

«На первый взгляд, в Приморье сегодня кадровые проблемы, характерные для большинства регионов страны – это постепенный отток квалифицированных кадров за пределы края и приток низкоквалифицированной рабочей силы, прежде всего мигрантов. Это видно по многим сферам хозяйственной деятельности, прежде всего – торговле и строительству. Вместе с тем, развитие на базе региона международных экономических проектов ставит на повестку дня иные актуальные вопросы – прежде всего это создание системы подготовки кадров для бизнеса, которая бы формировала здесь «пласт» людей, которые не стремятся уехать, и рассматривают свои перспективы именно в привязке к региону. Поскольку сегодня основа конкуренции на рынке труда – практически исключительно уровень зарплаты, то говорить о стабилизации кадровой ситуации не приходится, если властям и предпринимательскому сообществу не реализовать консолидированных мер» - отметил Алексей Тимченко.

Эксперты регионального отделения ведущей организации российского бизнеса отмечают, что кадровые проблемы, которые сегодня сформировались в регионе, могут быть фактором, тормозящим развитие экономики края. Так, по мнению «делороссов», в настоящее время необходимо создавать условия для подготовки кадров, которые бы содействовали развитию проектов так называемого «Восточного вектора» - территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Дальневосточного гектара. Так, необходимо создавать условия для изучения наиболее востребованных иностранных языков – английского и китайского – персоналом сферы обслуживания и торговли, поскольку поток иностранных туристов стабильно растет. Также необходимо «закреплять» в регионе специалистов инженерно-технических специальностей, поскольку отток квалифицированных кадров из региона не прекращается. Кроме того, одним из путей решения проблемы является создание условий для развития малого и среднего бизнеса, поскольку это будет расширять возможности для трудовой самореализации граждан, прежде всего молодежи, и планирования ими своего личностного развития в привязке к региону.

«Сегодня мы имеем несколько сфер в экономике, где кадровые проблемы достаточно очевидны и показательны, становится понятным, что их причины будут характерны и для других секторов хозяйства, просто в несколько ином масштабировании. Это, к примеру, торговля – там постоянная нехватка так называемого линейного персонала – это продавцы, кассиры, разнорабочие, эти позиции все активнее в крупных торговых сетях начинают заполнять гастарбайтеры, там постоянная ротация персонала между торговыми сетями идет. В сфере производства главный вопрос – это опытные, квалифицированные кадры – тут оформляется тенденция привлечения кадров из других регионов, так как представители инженерных профессий отсюда уезжают, либо уходят на вакансии не по специальности. В сфере услуг проблемой остается подготовка специалистов с точки зрения корпоративной культуры – правил общения с представителями других наций и народов, знания их обычаев и наиболее употребительных иностранных языков на начальном уровне для элементарной коммуникации. Тут примеры – это туризм и сфера отдыха, поэтому надо активно заполнять пробелы в формировании полноценной профессиональной «прослойки» экскурсоводов, проводников тургрупп, инструкторов и тренеров в сфере здорового образа жизни и так далее» - подчеркнул Алексей Павлович.





Эксперты ведущей организации российского бизнеса отмечают, что недооцененными являются нематериальные стимулы при формировании кадрового капитала в регионе – такие составляющие как гордость за своей регион и город, за компанию, в которой работаешь, наличие корпоративной культуры в профессиональной среде. Во многих случаях и для работников, и для работодателей главными остаются материальные аспекты – работники считают, что главное как можно больше зарабатывать, а работодатели – что за хорошую оплату труда нужно «выжать» из кадров максимум, что соответствует так называемым «потогонным» концепциям управления персоналом, и на практике далеко не всегда означает высокую эффективность. Также, по мнению экспертов, до сих пор достаточно явными остаются диспропорции между «городскими» и «сельскими» кадрами в части как менталитета, так и культуры – нужно добиваться «сглаживания» таких различий, что поможет разным территориям края иметь схожие условия для развития. «Деловая Россия» как ведущая профессиональная организация российского бизнеса уделяет много внимания развитию рынка труда – «делороссы» Приморья отмечают, что речь об этом шла в том числе на ВЭФ этого года, где эксперты бизнес-объединения обсуждали кадровый вопрос в экономике.

«Исторически Приморской край был регионом, в котором были доминирующие, престижные и ассоциирующиеся именно с ним профессии – моряки, рыбаки, работники сельского хозяйства, портовики, работники судостроения и судоремонта. В сегодняшних реалиях этот «топ» региональных профессий, естественно, изменился, и неплохо было бы его обновить, закрепив в массовом сознании те сферы занятости, которые сегодня стали самыми массовыми либо же имеют для Приморья важное значение исходя их задач развития региона. По-видимому, это такие профессии как рыбак, представители сферы судостроения, предприниматель, работник торговли, работник сферы туризма и рекреации, портовик, преподаватель, водитель, логист… Конечно, тут мы не претендуем на исключительное видение проблемы и судим в основном с позиции экономистов и работодателей – нужно, чтобы свое мнение высказали представители власти и образования, но в любом случае задача в том, чтобы создать устойчивые ассоциации между регионом и теми профессиями, которые являются для него «фирменными». Это поможет как создать патриотически настроения на рынке труда, так и повысить привлекательность тех или иных профессий за счет как раз нематериальных стимулов. Тем более, что перечень таких «традиционно-приморских» профессий может быть расширен и дополнен в соответствии с реальными потребностями развития региона и объективными изменениями в экономике края. Например, если удастся реализовать планируемую «цифровизацию» экономики, то в число таких профессий уже в ближайшее время могут войти стартапер, бигдатер - специалист по работе с «большими данными», менеджер международных технологических проектов и так далее» - отметил в беседе с корреспондентом ИА «DEITA.RU» лидер «делороссов» региона.

В качестве мер, которые необходимо предпринимать для улучшения ситуации, связанной с формированием системы подготовки и закрепления на региональном уровне квалифицированных кадров, эксперты «Деловой России» видят создание условий для формирования на рынке труда региона профессионального слоя специалистов по самым востребованным в регионе профессиям, улучшение работы по целевому ориентированию сферы профессионального образования на подготовку специалистов соответствующего уровня. Также необходимо поощрять формирование корпоративной культуры как минимум в компаниях и на предприятиях наиболее значимых для экономики региона отраслей хозяйствования. Необходима также популяризация востребованных, но дефицитных профессий, прежде всего речь идет о «синих воротничках» - специалистах производственного звена со средне-специальным образованием – слесарях, токарях, плотниках, наладчиках оборудования, агротехниках, мотористах, сварщиках и так далее.

«Кадры для экономики нужно готовить ориентируясь на задачи развития региона. Очевидно, что не делая этого сейчас, мы уже через несколько лет окажемся еще в худшей ситуации, чем сегодня, когда диспропорции на рынке труда очевидны и в ключевых секторах экономики не хватает специалистов. Властям и бизнесу нужно вместе работать по решению этих задач» - резюмировал Алексей Тимченко.