Эксперты: доходы россиян упадут на 5,2%

По итогам текущего года реальные располагаемые доходы россиян существенно снизятся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

О том, что к концу 2020 года граждане могут начать зарабатывать на 5,2% меньше, чем сейчас стало известно из квартального отчёта Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Как отмечают составители документа, столько радикальное падение станет самым сильным со времён кризиса 1998 года. Прогнозируется, что разразившийся кризис сильнее всего ударил по прослойке людей со средним уровнем заработка.

В основном он затронет преимущественно занятых в сфере услуг. По мнению экспертов, это и станет главной причиной грядущего спада.

За ним закономерно последует и заметное снижение спроса на товары и услуги. В этой связи, также ожидается сокращение динамики потребления домохозяйствами до 6,2%.

Кроме этого, специалисты дали прогноз о том, что восстановление докризисных параметров в России возможно не раньше 2023 года.