Новости
Эксперты: Гречка подорожала почти в два раза
27 Январь 2020, 18:40
В учебных заведениях Приморья бюджетных мест станет больше
27 Январь 2020, 18:20
Справку о работе и трудовом стаже теперь можно получить не только в ПФР
27 Январь 2020, 18:00
Известно, когда в Приморье похолодает
27 Январь 2020, 17:40
Дороже золота: километр дорог по БКАДУ в Приморье стоит больше 20 миллионов
27 Январь 2020, 17:33
Коронавирус охватил 50 округов и провинций Китая и 11 стран мира
27 Январь 2020, 17:20
Летевший из Хабаровска самолет «заминирован» в воздухе
27 Январь 2020, 17:15
Популярный ресторан откроется во Владивостоке в 2020 году
27 Январь 2020, 17:07
Эксперты: Гречка подорожала почти в два раза
Исследователи проанализировали рост цен на популярную крупу россиян и пришли к выводу, что гречневая крупа значительно выросла в цене, сообщает DEITA.RU.
Аналитические эксперты IT-компании «Эвотор» приводят данные относительно роста цен на гречку, как отмечает портал «Ura.ru». В завершающем месяце прошлого года гречневая крупа в среднем по стране стоила чуть менее 70 рублей за килограмм, тогда как ещё год назад, в декабре 2018 года – чуть менее 48 рублей.
Наиболее значительный рост цен наблюдается в Пермском крае – полезная каша там подорожала на 91%. Чуть менее пугающие данные показывают такие регионы, как Удмуртия, Бурятия, Смоленская область и Алтайский край, там гречневая крупа подорожала на 82%.
В некоторых субъектах России отмечается снижение цен на продукт. В Еврейской автономной области крупа подешевела на 12%, на Чукотке на 8%, в Ямало-Ненецком автономном округе на 5 процентов.
Софья Корф