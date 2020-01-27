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Эксперты: Гречка подорожала почти в два раза

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Исследователи проанализировали рост цен на популярную крупу россиян и пришли к выводу, что гречневая крупа значительно выросла в цене, сообщает DEITA.RU.

Аналитические эксперты IT-компании «Эвотор» приводят данные относительно роста цен на гречку, как отмечает портал «Ura.ru». В завершающем месяце прошлого года гречневая крупа в среднем по стране стоила чуть менее 70 рублей за килограмм, тогда как ещё год назад, в декабре 2018 года – чуть менее 48 рублей.

Наиболее значительный рост цен наблюдается в Пермском крае – полезная каша там подорожала на 91%. Чуть менее пугающие данные показывают такие регионы, как Удмуртия, Бурятия, Смоленская область и Алтайский край, там гречневая крупа подорожала на 82%.

В некоторых субъектах России отмечается снижение цен на продукт. В Еврейской автономной области крупа подешевела на 12%, на Чукотке на 8%, в Ямало-Ненецком автономном округе на 5 процентов.

Софья Корф

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