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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Эксперты: как бороться с похмельем 1 января

алкоголь

Ночь была веселой и алкогольной, а наутро болит голова и тошнит? Проблема, знакомая многим. Как с ней бороться – в материале DEITA.RU.

Так, наркологи советуют больше пить. Только ни в коем случае не «похмеляться» пивом, вином и другим спиртным.

Врачи рекомендуют пить воду – обычную или «минералку». Полезен огуречный рассол, сладкие напитки – чай с сахаром, морс, соки.

Кроме того, в первую половину дня лучше не налегать на еду. Ближе к обеду можно немного подкрепиться кашей или легким супом. Если недомогание сильно – жирная и тяжелая пища, вроде салатов с майонезом сделает только хуже.

Эксперты отмечают, что в случае особо сильного отравления, симптомы которого не проходят и через день-два – стоит обратиться за медпомощью.

Александра Маслова

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