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Эксперты: как бороться с похмельем 1 января
Ночь была веселой и алкогольной, а наутро болит голова и тошнит? Проблема, знакомая многим. Как с ней бороться – в материале DEITA.RU.
Так, наркологи советуют больше пить. Только ни в коем случае не «похмеляться» пивом, вином и другим спиртным.
Врачи рекомендуют пить воду – обычную или «минералку». Полезен огуречный рассол, сладкие напитки – чай с сахаром, морс, соки.
Кроме того, в первую половину дня лучше не налегать на еду. Ближе к обеду можно немного подкрепиться кашей или легким супом. Если недомогание сильно – жирная и тяжелая пища, вроде салатов с майонезом сделает только хуже.
Эксперты отмечают, что в случае особо сильного отравления, симптомы которого не проходят и через день-два – стоит обратиться за медпомощью.
Александра Маслова