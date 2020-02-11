Новости
Водонаеву вызвали в полицию после слов о демографии
11 Февраль 2020, 11:30
Приморец угнал четыре иномарки почти на два миллиона
11 Февраль 2020, 11:15
Машину разорвало на части на улице Владивостока
11 Февраль 2020, 10:49
В России подешевеют кредиты
11 Февраль 2020, 10:45
Пьяных правонарушителей будут лечить принудительно
11 Февраль 2020, 10:30
Эксперты: мошенники активизируются перед праздниками
11 Февраль 2020, 10:15
Арендодатель несуществующих квартир предстанет перед судом
11 Февраль 2020, 10:00
Поправка о материнском капитале внесена в Госдуму
11 Февраль 2020, 09:45
Эксперты: мошенники активизируются перед праздниками
Стало известно, как они делают
Злоумышленники начинают охоту за деньгами доверчивых граждан перед праздниками, сообщает DEITA.RU.
Эксперты из "Лаборатории Касперского" выступили с предостережением о том, что в период праздничных распродаж и различных акций гражданам стоит быть особо внимательными.
Мошенники используют желание людей сэкономить на подарках в своих корыстных целях. Самым популярным видом обмана становится плата за якобы возможность поучаствовать в акции и получить скидку.
Жулики предлагают людям перевести на их счёт небольшую сумму денег для того, чтобы в последствии сэкономить на покупке какого-то товара или оплаты услуги.
После того, как доверчивый покупатель переводит мошенникам свои средства в надежде получить доступ к бонусу, они прекращают с обманутым человеком общение.
Эксперты советуют принимать участие только в проверенных акциях с прозрачными условиями.