Эксперты: мошенники активизируются перед праздниками

Злоумышленники начинают охоту за деньгами доверчивых граждан перед праздниками, сообщает DEITA.RU.

Эксперты из "Лаборатории Касперского" выступили с предостережением о том, что в период праздничных распродаж и различных акций гражданам стоит быть особо внимательными.

Мошенники используют желание людей сэкономить на подарках в своих корыстных целях. Самым популярным видом обмана становится плата за якобы возможность поучаствовать в акции и получить скидку.

Жулики предлагают людям перевести на их счёт небольшую сумму денег для того, чтобы в последствии сэкономить на покупке какого-то товара или оплаты услуги.

После того, как доверчивый покупатель переводит мошенникам свои средства в надежде получить доступ к бонусу, они прекращают с обманутым человеком общение.

Эксперты советуют принимать участие только в проверенных акциях с прозрачными условиями.