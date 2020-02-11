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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Эксперты: мошенники активизируются перед праздниками

Банковские карты

Стало известно, как они делают

Злоумышленники начинают охоту за деньгами доверчивых граждан перед праздниками, сообщает DEITA.RU.

Эксперты из "Лаборатории Касперского" выступили с предостережением о том, что в период праздничных распродаж и различных акций гражданам стоит быть особо внимательными.

Мошенники используют желание людей сэкономить на подарках в своих корыстных целях. Самым популярным видом обмана становится плата за якобы возможность поучаствовать в акции и получить скидку.

Жулики предлагают людям перевести на их счёт небольшую сумму денег для того, чтобы в последствии сэкономить на покупке какого-то товара или оплаты услуги.

После того, как доверчивый покупатель переводит мошенникам свои средства в надежде получить доступ к бонусу, они прекращают с обманутым человеком общение.

Эксперты советуют принимать участие только в проверенных акциях с прозрачными условиями.

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