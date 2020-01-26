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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Эксперты назвали число авиакрушений в 2019 году

самолет

Всего за 2019 году в мире произошло 20 аварий на воздушных суднах. В общей сложности в них погибло 283 человека, сообщает DEITA.RU.

По статистике, приведенной «Российской газетой», коэффицент аварийности составляет один трагический случай на два миллиона стабильных рейсов. Так, прошлый год стал одним из самых спокойных в истории авиации. 13 катастроф были на пассажирских рейсах, шесть – на грузовых. При этом более половины – 11 крушений – произошло в Северной Америке.

Однако, рекорда 2017 года он не побил – тогда произошло всего 10 аварий с 44 погибшими.

Напомним, одним из громких трагических событий уже в 2020 году стало крушение украинского лайнера недалеко от аэропорта Тегерана в Иране. По признанию иранских властей, судно было по ошибке сбито местными ПВО.

Александра Маслова

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