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Эксперты назвали лучший сервелат к новогоднему столу
Лучшие колбасы, который можно подать на новогодний стол, назвали эксперты «Росконтроля», сообщает DEITA.RU.
Как пишут эксперты, участие в проверке приняли семь известных брендов.
В двух отечественных колбасах ученые нашли посторонний привкус окисленного жира, а также отметили вкус и запах, который обычно не свойственен этому виду колбас.
Кроме того, в двух сортах заподозрили не самое подробное перечисление ингридиентов. Еще четыре сорта колбасы имели в своем составе незаявленные на этикетке куриные субпродукты и крахмал.
Так, итоги исследования отправили один из сервелатов в «черный список», три популярные марки получили замечания. Высокое качество отмечено только в двух сортах.
Александра Маслова