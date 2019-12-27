Эксперты назвали лучший сервелат к новогоднему столу

Лучшие колбасы, который можно подать на новогодний стол, назвали эксперты «Росконтроля», сообщает DEITA.RU.

Как пишут эксперты, участие в проверке приняли семь известных брендов.

В двух отечественных колбасах ученые нашли посторонний привкус окисленного жира, а также отметили вкус и запах, который обычно не свойственен этому виду колбас.

Кроме того, в двух сортах заподозрили не самое подробное перечисление ингридиентов. Еще четыре сорта колбасы имели в своем составе незаявленные на этикетке куриные субпродукты и крахмал.

Так, итоги исследования отправили один из сервелатов в «черный список», три популярные марки получили замечания. Высокое качество отмечено только в двух сортах.

Александра Маслова