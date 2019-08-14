Глобальный экономический кризис наметился на горизонте, и экономисты назвали его причину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Катализатором эксперты называют торговое противостояние Китая и Соединенных Штатов. А вот ипотечный госдолг США рынки не обрушит, даже если сумма достигла нового рекордного показателя с 2008 года и составила 9,4 триллиона долларов.

С тех пор, как ипотечная проблема ударила по Штатам в 2008 году, в стране приняли меры. Условия выдачи жилищных кредитов стали жестче. Поэтому не стоит ожидать, что ы нынешнем года эта же проблема возникнет снова и станет причиной еще одного кризиса, уверяет замгенерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Опасаться экспертов заставляет непоследовательность в политике США и волнение президента страны Дональда Трампа при проведении предвыборной гонки в сочетании с торговым противостоянием с Китаем. Финансовая стабильность в мире действительно может из-за этого пострадать.

С началом августа Трамп объявил о возможном введении пошлины на китайские товары с первого сентября на триста млрд долларов ежегодно.

Центробанк КНР понизил курс юаня к доллару до минимального значения с декабря и еще на полпроцента – в прошедшую среду. Курс валют – 7 юаней за доллар. Эксперты боятся, что страна начнет пользоваться валютным курсом для ведения торговой войны со Штатами, несмотря на заверения местных властей в обратном.

Впрочем, введение санкций по отношения к КНР в США замедлили, и часть продукций из-под них вывели, но вопрос по-прежнему стоит остро и заставляет держать ухо по ветру.

Анастасия Туркова