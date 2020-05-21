Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам

Совершенно очевидно, что коронавирус серьезно ударит по российским автовладельцам, сообщает ИА DEITA.RU.

Машины станут роскошью: эксперты полагают, что в первую очередь изменится отношение к автомобилю как таковому. Из-за частых колебаний валют и нестабильности финансовых рынков цены на авто будут только расти, и вскоре наличие машины действительно станет роскошью.

По данным «Автовзгляда», за последние 2 месяца цены подняли практически все производители, даже отечественные УАЗ и АВТОВАЗ. Средний скачок цен составил от полутора до 4,5 процентов.

Аналитики уверены, что вскоре машины подорожают и на 10 процентов, несмотря на падение спроса. Авторынок России рухнет на 50 процентов - считает эксперт Сергей Целиков. Взлетят в цене и автозапчасти. Аксессуары неминуемо поднимутся в стоимости в след за авто.

Уверенное движение ко дну ожидает отечественный авторынок, и в первую очередь это коснется эконом-сегмента. Нестабилен и вторичный рынок. На нем эксперты констатируют двоякую ситуацию. Как только пандемия началась, автомобили вторичной категории взлетели в цене. Предложение ожидаемо превысило спрос, и уже в апреле цены просели, достигнув уровня начала 2020 года. Как будет развиваться ситуация дальше - предсказать сложно.

Цены на топливо реагируют на рынок, как всегда, чувствительно и живо. По данным «Автовзгляда», за апрель потребление бензина упало на 30 процентов.

Многие авто простаивают в гаражах и на парковках, ожидая улучшения ситуации. Как следствие, упало и производство бензина и дизельного топлива. Вполне возможно, что кабмину придется снова договариваться с нефтяниками о компромиссе, когда спрос восстановится, и компаниям придется возмещать убытки.

Тяжелый удар получила сфера такси и грузоперевозок. Эксперты издания прогнозируют падение на 60 процентов до конца года. Ни о каком обновлении автопарка речи быть не может. Разнятся многие мелкие фирмы такси, просядет каршеринг - игроки покинут рынок, банально обанкротившись.

Таким образом, вся автомобильная сфера сейчас - это замкнутый круг, где катастрофа в одной сфере цепной реакции рождает катастрофу в другой. Кто выживет и в какой форме будет сформирована новая действительность российских автомобилистов - покажет время.