Список самых уязвимых точек банкоматов составили эксперты компании Positive Technologies, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал Banki.ru, большинство обследованных банкоматов оказались плохо защищены от сетевых атак. Самой неприятной для банковских клиентов уязвимости — перехвату карточных данных могут подвергнуться абсолютно все исследованные специалистами банкоматы.

По мнению экспертов, лучше всего для совершения операций выбирать банкоматы, которые установлены в отделении банка, где имеются охрана и камеры видеонаблюдения. Такие аппараты реже всего выбираются мошенниками для атак, поскольку для большинства из них нужен физический доступ к устройству на 10—15 минут.

Ранее DEITA.RU писало о том, что мошенники придумали новый способ развода. Они начинают в терминале класть деньги на мобильный телефон и прекращают проведение операции на отправке денег на номер. Следующий клиент вставляет карту в банкомат, нажимает «окей» и с его карты списываются деньги в пользу предыдущего пользователя.

Дмитрий Санников