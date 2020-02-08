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Эксперты назвали самые безопасные места в самолете
Знания помогут пассажирам выжить во время авиакатастрофы
Аналитики собрали сведения о 65 авиакрушениях и выявили наиболее безопасные места в салоне авиалайнера для пассажиров, сообщает ИА DEITA.RU.
Портал Aviation Safety Network собрал сведения о большом количестве авиакатастроф. Аналитики установили, что больше всего подвержены риску те, кому достались места в центре воздушного судна, отмечает «Ura.ru». Более высокий уровень безопасности у пассажиров в хвостовой части самолёта.
Наиболее высокие показатели смертности при авиакрушениях - 44% - у тех людей, которые оказались сидящими в центре авиалайнера у прохода. Наиболее безопасно лететь в хвосте – на данных местах показатель смертности составил лишь 32%, как установили эксперты.
Помимо этого, аналитики отмечают, что даже одежда и обувь имеет значение при выживаемости во время аварии авиалайнера. Человеку должно быть комфортно в наряде, одежда должна быть свободного кроя, а обувь не должна вызывать желания снять её во время полёта.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало, что в авиакатастрофе погиб российский политик, депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Крушение с участием вертолёта произошло неподалёку от аэропорта Казани. Политик оказался единственным погибшим во время жёсткой посадки транспортного средства.