Новости
Промышленный эксперт: коронавирус ударил по Дальнему Востоку
30 Январь 2020, 19:00
Эксперты назвали самые редкие вакансии в России
30 Январь 2020, 18:40
Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
30 Январь 2020, 18:20
Депутат выступил против «стройки Путина»
30 Январь 2020, 18:00
Российско-китайская ОПГ вывезла древесину на полмиллиарда из Приморья
30 Январь 2020, 17:40
Новые поселения появятся на Дальнем Востоке
30 Январь 2020, 17:20
Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке
30 Январь 2020, 17:00
Две авиакомпании отменили рейсы из Владивостока в Китай
30 Январь 2020, 16:40
Эксперты назвали самые редкие вакансии в России
Список самых редких и самых популярных вакансий составил портал hh.ru. Об этом сообщает DEITA.RU. со ссылкой на экспертов портала.
Так, самыми популярными вакансиями года стали менеджер по продажам, продавец и менеджер по работе с клиентами. Реже всего ищут российские работодатели батлеров, дворецких и полиграфологов.
Также популярными стали вакансии торговых представителей, бухгалтеров и работников клада.
Одними из редких профессий – менее сотни за год – стали такие, как дайвер, работник конюшни и котоняня.
Есть и очень редкие вакансии - такие размещаются в количестве менее десяти в месяц. Это астролог, лесничий, пчеловод.
Специалисты также назвали и уникальные – те,
которые публиковались единожды в год.
Так, некий бизнесмен искал «копирайтера для общения» на сайте знакомств, другой – менеджера 3Д печати «запчастей человека», а также ночного модератора на сайт знакомств.
При этом, как отмечают эксперты портала, средняя зарплата у «редких» вакансий и у самых массовых примерно на одном уровне. В среднем – от 35 до 50 тысяч рублей.
Александра Маслова