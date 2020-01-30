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6 Декабрь 2019, 18:15

Эксперты назвали самые редкие вакансии в России

море, водолаз, подводный мир

Список самых редких и самых популярных вакансий составил портал hh.ru. Об этом сообщает DEITA.RU. со ссылкой на экспертов портала.

 

Так, самыми популярными вакансиями года стали менеджер по продажам, продавец и менеджер по работе с клиентами. Реже всего ищут российские работодатели батлеров, дворецких и полиграфологов.

Также популярными стали вакансии торговых представителей, бухгалтеров и работников клада.

Одними из редких профессий – менее сотни за год – стали такие, как дайвер, работник конюшни и котоняня.

Есть и очень редкие вакансии  - такие размещаются в количестве менее десяти в месяц. Это астролог, лесничий, пчеловод.

Специалисты также назвали и уникальные – те, которые публиковались единожды в год.
Так, некий бизнесмен искал «копирайтера для общения» на сайте знакомств, другой – менеджера 3Д печати «запчастей человека», а также ночного модератора на сайт знакомств.

При этом, как отмечают эксперты портала, средняя зарплата у «редких» вакансий и у самых массовых примерно на одном уровне. В среднем – от 35 до 50 тысяч рублей.

 

Александра Маслова

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