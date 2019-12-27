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Эксперты назвали самые тревожные регионы

Владивосток

Стало известно, какие фобии у жителей России, сообщает DEITA.RU.

Эксперты аналитического депатамента КРОС опубликовали рейтинг российских регионов по показателям тревожности. Первое место заняла Москва, а самым спокойным регионом назвали Кострому.

Исследователи изучали информационное поле каждого региона: что писали местные СМИ и что говориили люди в соцсетях. На основании этих данных и присваивались индексы тревожности.

Второе место как самый тревожный регион заняла Архангельская область, третье – Санкт-Петербург.

В список тревожных попало и Приморье. Единственные в списке дальневосточники расположились на 8 месте. Местных жителей в 2019 году больше всего волновали вопросы экологии, авиакатастрофы и разрыв авиасообщения Дальнего Востока с Москвой.

Кстати, в рейтинг невозмутимых попали сразу 4 дальневосточных региона. Без фобий и истерик живут на Сахалине, в Якутии, на Камчатке и в Бурятии.

Елена Миронова

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