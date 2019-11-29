Эксперты назвали самые востребованные профессии будущего

Веб-дизайн и разработка ПО станут в будущем самыми востребованными профессиями. Самой же популярной и перспективной сферы для работы остается IT, сообщает DEITA.RU.

Так, медиаплатформа «Миртесен» составила рейтинг самых перспективных специальностей ближайших лет. Топ в исследовании составили профессии аналитика, разработчика ПО и специалиста техподдержки.

По мнению экспертов, не останутся без работы и дизайнеры – в том числе веб, иллюстраторы и дизайнеры игр и мобильных приложений.

Популярна будет профессия аналитика – особенно в области бизнеса, данных и Bid Data.

Останется место для медиа и маркетологов – пиарщиков, специалистов seo и smm.

В целом, как отмечают специалисты, технологии в России сейчас активно развиваются, что дает огромную востребованность диджитал-специалистов на отечественном рынке вакансий.

Напомним, ранее исследования предоставляли список профессий, которые имеют шанс со временем «исчезнуть». В основном это специальности «посредничества» - таксисты, риелторы, продавцы, нотариусы и машинисты.

Александра Маслова