Эксперты назвали самый популярный мессенджер у россиян

Больше половины россиян, включая детей старше 12 лет, хотя бы раз использовали WhatsApp за декабрь 2019 года. Это означает, что данное приложение по передаче сообщений стало самым популярным в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным компании Mediascope, более 56% россиян – это почти 70 млн человек – пользуются этим приложением не реже раза в месяц.

Также у россиян популярен Viber – по нему общаются 30,5% человек. Третью строчку исследования занял Телеграм – 16,8% граждан время от времени переписываются через данную программу.

Популярным остается и Скайп – его используют 5,6% россиян.