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6 Декабрь 2019, 18:15

Эксперты назвали самый популярный мессенджер у россиян

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Тройку самых популярных приложений проанализировали специалисты

Больше половины россиян, включая детей старше 12 лет, хотя бы раз использовали WhatsApp за декабрь 2019 года. Это означает, что данное приложение по передаче сообщений стало самым популярным в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным компании Mediascope, более 56% россиян – это почти 70 млн человек – пользуются этим приложением не реже раза в месяц.

Также у россиян популярен Viber – по нему общаются 30,5% человек. Третью строчку исследования занял Телеграм – 16,8% граждан время от времени переписываются через данную программу.

Популярным остается и Скайп – его используют 5,6% россиян. 

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