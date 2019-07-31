Новая версия амнистии для дачников будет отличаться от предыдущей, привычной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.



Сейчас подписи главы страны ждет новая версия документа, которая изменит шесть законов.



Так, до первого марта 2021 года можно в более простом порядке регистрировать жилой дом или строение на участке для ведения садоводства, говорит Коган. Для этого нужен технический план от кадастровых инженеров, и декларация от собственника земли.



В случае, когда дом построен или начат до 2 августа 2018 года на земле для ИЖС или ведения ЛПХ, собственником можно будет стать с помощью уведомительного порядка. Властям придется рассмотреть уведомление о начале строительства, которое подали задним числом. Сам дом должен при этом отвечать требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Иными словами, он должен вписаться в допустимые параметры и располагаться на приемлемом расстоянии от границ участка.



Анастасия Туркова

