Эксперты объяснили, почему жители крупных городов живут меньше

Американские ученые провели исследование, посвященное связи продолжительности жизни и размеров населенного пункта, сообщает ИА DEITA.RU.

Комплексная экспертиза показала, что в атмосфере большей части крупных городов превышены нормы по приземному озону. Этот токсичный газ смертельно опасен для людей, животных и растений, пишет РИА «Новости». Он входит в состав смога и особенно активно выделяется в солнечную и безветренную погоду.

Согласно данным, полученным экспертами Национальной академии наук США, газ характеризуется в том числе раздражающим, канцерогенным и мутагенным воздействием на человеческий организм. Приземный озон может стать причиной преждевременной смерти, если подвергаться его усиленному воздействию постоянно.

Исследование международной исследовательской группы «Климатические изменения и здоровье» показало, что около 80% горожан по всему миру регулярно дышат приземным озоном, уровень которого в воздухе превышает установленное ВОЗ максимально допустимое значение.