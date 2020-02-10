Эксперты оценили влияние коронавируса на экономику России

Счётная палата России оценила влияние китайского коронавируса на отечественную экономику, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По информации экспертов, распространение опасной заразы безусловно окажет негативный эффект на макропоказатели и мировой, и российской экономики в частности. При этом, степень этого влияния будет напрямую зависеть от продолжительности существования высокого риска заражения коронавирусом не только самих китайцев, но и граждан других стран, в том числе и россиян.

Однако, если медики смогут оперативно купировать эту проблему, то вспышка новой болезни не успеет принести большого вреда и несущественно изменит налаженные за многие годы экономические связи и финансовые взаимодействия.

Вместе с тем, экономисты уже указали на то, что на фоне вспышки коронавируса несколько опустились мировые цены на нефть. Если их снижение будет продолжаться, то российский бюджет получит меньше денег от продажи нашего основного товара на экспорт.