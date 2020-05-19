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Эксперты определили лучшие этажи для жизни в новостройке

Новостройка

Выбор зависит от покупателя

Жизнь в квартирах на разных этажах отличается, и эксперты рассказали, какой этаж лучше выбирать покупателям в новостройках, сообщает ИА DEITA.RU.

Первый этаж может оказаться хорошим вариантом для тех, кто стеснен в средствах (такая недвижимость обычно дешевле), для покупателей с маленькими детьми, пожилых и маломобильных граждан. Такой выбор позволит не зависеть от лифта, пишет «РБК.Недвижимость». Главным недостатком можно назвать шум с улицы и из подъезда.

«Самыми популярными являются квартиры среднего этажного уровня. В них хорошие виды, много света, если это не теневая сторона. Шум и загазованность с улицы уже не доставляют неудобства. Такое жилье предпочитают молодые семьи без детей. Если возникает проблема с лифтом, до квартиры вполне можно подняться по лестнице», – констатируют эксперты.

Если раньше верхние этажи старались не брать из-за опасности протечек с крыши, теперь это элитный вариант. Здесь чистый воздух, отличный вид из окон, никаких соседей сверху и много солнечного света. Но важно учесть возможность отключения лифта.

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