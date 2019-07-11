Граждане продолжают относиться к публичным политическим персонам со скепсисом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Московские социологи провели исследование общественного мнения россиян о политиках, по результатам которого выпустили соответствующий доклад, подводящий черту под тем, как граждане относятся к риторике людей во власти.

Для проведения исследований были отобраны 13 отдельных фокус-групп из десятка субъектов России. Как оказалось, 86% участников сказали прямо, что никто из ныне действующих политиков не говорит открыто о текущем состоянии дел в стране.

Также респонденты отметили, что на данный момент не видят тех из них, кому можно было бы доверять. При этом, особого доверия не заслуживают и оппозиционеры. По мнению большинства участников исследования, они намерено занимаются популизмом и говорят лишь то, что от них ожидают услышать люди.

Дмитрий Шевченко