Стало известно, сколько денег граждан пока ещё не задействованы в денежном обороте, сообщает DEITA.RU.

Аналитическая компания "Ромир" провела исследование с целью выяснить объёмы средств, которые находятся на руках у россиян и которыми они ещё не воспользовались.

Согласно подсчётам экспертов, объём таких "свободных" денег у граждан увеличился за июнь на 11,4% и в среднем составил 33,1 тысячу рублей.

По данным специалистов, именно такая сумма находится у россиян в кубышке. Естественно, приведено среднее значение и каждого конкретного человека уровень может отличаться.

Вместе с тем, аналитики говорят о том, что за последние несколько лет это самый высокий показатель сбережений.

Дмитрий Шевченко