Эксперты посчитали ущерб России от санкций
Стало известно, насколько внешнее давление повлияло на рост экономики страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Аналитики МВФ нашли разницу между величиной нынешнего роста ВВП России и его возможными значениями в ситуации, когда на стране не оказывалось бы санкционного давления.
Так, согласно расчётам специалистов, за четыре года с 2014 по 2019 годы российский ВВП вырос всего на 2,5%, тогда как в случае отсутствия санкций этот же показатель легко мог составлять 5,9%.
Таким образом, нынешние темпы роста в 0,5% ВВП могли бы быть около 1,7% ежегодно. Эксперты говорят о том, что на этот показатель повлияла цена на нефть, которая в свою очередь также просела на фоне общего неблагоприятного финансового климата вокруг России.
Дмитрий Шевченко