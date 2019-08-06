Стало известно, насколько внешнее давление повлияло на рост экономики страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Аналитики МВФ нашли разницу между величиной нынешнего роста ВВП России и его возможными значениями в ситуации, когда на стране не оказывалось бы санкционного давления.

Так, согласно расчётам специалистов, за четыре года с 2014 по 2019 годы российский ВВП вырос всего на 2,5%, тогда как в случае отсутствия санкций этот же показатель легко мог составлять 5,9%.

Таким образом, нынешние темпы роста в 0,5% ВВП могли бы быть около 1,7% ежегодно. Эксперты говорят о том, что на этот показатель повлияла цена на нефть, которая в свою очередь также просела на фоне общего неблагоприятного финансового климата вокруг России.

Дмитрий Шевченко