Найдена альтернатива текущим планам правительства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предложили пересмотреть налоговый манёвр в нефтяной отрасли, чтобы снизить рост цен на топливо.

Аналитики напомнили, что срок действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на горючее истёк 1 июля. Далее повышение цен в пределах инфляции должен будет обеспечивать демпфирующий механизм, но его параметры ещё до конца не определены.

По оценке экспертов, для независимых НПЗ риски критического снижения рентабельности достаточно высоки во всех сценариях, однако при финансировании демпфирующей надбавки за счет повышения НДПИ их положение становится особенно неблагоприятным за счёт увеличения внутренних цен на нефть.

В случае использования средств ФНБ вертикально интегрированные компании фактически получают обратно часть природной ренты, изъятой государством, при этом сама возможность такого применения средств ФНБ слабо соотносится с целями фонда. Затягивание же дискуссии ведет к режиму постоянного ручного регулирования отрасли.

Согласно расчетам, при налоговом маневре по текущему варианту законодательства розничная цена на бензин составит в 2019 году 48,36 рубля за литр и постепенно повысится до 51,41 рубля в 2024 году. По схеме Института Гайдара цена в 2019 году составит уже 47,91 рубля и поднимется за указанный период только до 48,67 рубля.

Уточняется, что расчеты производились исходя из курса в 62,93 рубля за доллар и цены на нефть в 71,38 доллара за баррель.

Дмитрий Шевченко