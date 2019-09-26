Эксперты предрекли отставку губернатора из-за холодов

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Проблему в регионе обсуждали на большом совещании у Путина,
сообщает DEITA.RU.
Проблемы в прохождении отопительного сезона в ЕАО может стать настоящей угрозой не только для жителей региона, но и для губернатора Александра Левинталя.
Илья Гращенков, политолог, эксперт по внутренней политике, директор Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики (ФИЭП, прокомментировал для ИА DEITA.RU шансы губернатора Еврейской автономной области потерять свой пост:
«Чрезвычайная ситуация в ЕАО – это очень опасно, так как это не Москва, где при температуре +7 народ жалуется на Собянина и придумывает демотиваторы про «холодную месть». В Еврейской автономии срыв сезона вполне может привести к трагедиям, а кто будет за это ответственным?
Несмотря на то, что Левинталь ждет трансфер из федерального бюджета, что и объясняет задержку сезона по ряду муниципалитетов, сложно это все объяснить людям. Кто виноват - нерасторопный губернатор, жадный Минфин, а может Медведев и его «партия власти».
В данном случае для губернатора любая хозяйственная проблема становится политической и в свете неустойчивых позиций самого Левинталя, вполне может привести к ротации кадров в ЕАО. Только вот в свете победы Фургала в Хабаровском крае даже сам вопрос о возможном слиянии автономии с соседним регионам – явно отодвинется на более дальнюю перспективу».
Напомним, в ЕАО ввели режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона в 3 из 5 районах. Проблему подняли на совещании Путина с правительством. Сейчас восстанавливать запасы топлива и налаживать работу котельных за неделю до старта сезона приехали специалисты Минфина, Минстроя, полпредства и других ведомств.
Елена Миронова