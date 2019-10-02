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Эксперты предрекли рублю скорую смерть
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Российский рубль сформировал «крест смерти», заявили биржевые аналитики. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам экспертов, в ближайшей перспективе нацвалюта России «рухнет» еще ниже показателя по состоянию на первое октября. Тогда в ходе биржевых торгов рубль неожиданно подешевел на пятьдесят копеек по сравнению с американским долларом и на восемьдесят копеек - по отношению к курсу евровалюты.
«Сегодня динамика движения рубля, к сожалению, показала его явное попадание в так называемый «крест смерти». Это явление почти со ста процентной вероятностью говорит о увеличении темпов обесценивания российской валюты на мировом рынке», - заявили эксперты.
Аналитики мировых валютных бирж напомнили, что подобная ситуация уже происходила в апреле прошлого года - примерное через месяц после формирования «креста» российская валюта обесценилась по отношению к американскому доллару на одну целую и восемь десятых процента.
Екатерина Цой