Эксперты предрекли рублю скорую смерть

Российский рубль сформировал «крест смерти», заявили биржевые аналитики. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам экспертов, в ближайшей перспективе нацвалюта России «рухнет» еще ниже показателя по состоянию на первое октября. Тогда в ходе биржевых торгов рубль неожиданно подешевел на пятьдесят копеек по сравнению с американским долларом и на восемьдесят копеек - по отношению к курсу евровалюты.

«Сегодня динамика движения рубля, к сожалению, показала его явное попадание в так называемый «крест смерти». Это явление почти со ста процентной вероятностью говорит о увеличении темпов обесценивания российской валюты на мировом рынке», - заявили эксперты.

Аналитики мировых валютных бирж напомнили, что подобная ситуация уже происходила в апреле прошлого года - примерное через месяц после формирования «креста» российская валюта обесценилась по отношению к американскому доллару на одну целую и восемь десятых процента.

Екатерина Цой