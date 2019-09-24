Эксперты предсказали стоимость ОСАГО

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Стало известно, во сколько будет обходиться автострахование, сообщает DEITA.RU.

Глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил о том, что страховые компании стали в среднем платить пострадавшим в ДТП больше, чем несколькими месяцами ранее, при этом сама страховка стала стоить чуть дешевле.

Растёт и количество самих договоров. Именно по этой причине увеличилась и общая сумма выплаченных денег застрахованным автолюбителям. При этом эксперты говорят о том, что в какой-то момент величины выплат прекратит расти и сначала замрёт на плато, а затем возможен разворот в обратную сторону и небольшой спад.

При этом сам полиса ОСАГО, по мнению специалистов, будет становиться всё более доступным. С введением индивидуальной шкалы расчёта стоимости автострахования аккуратные водители станут получать ещё более выгодные предложения в то время как злостные нарушители и завсегдатаи ДТП будут платить больше.

Дмитрий Шевченко

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