В ОНФ предупреждают о новых, весьма распространенных видах жульничеств в интернете, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

На первом месте по популярности у злоумышленников в Сети оказывается фишинг: треть всех обманов проворачивается с целью получить персональные данные с использованием вредоносного ПО. Второе место: попытка представиться работником банка или страховщиком, чтобы втереться в доверие к гражданам. Третье: финансовые пирамиды и предложения получить быструю прибыль с помощью вложений или незаконных сделок.

Эксперты пришли к таким выводам, обработав 50 000 обращений пострадавших от мошенников россиян.

Анастасия Туркова

