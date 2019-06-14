Средний чек россиян в прошлом месяце стал минимальным за весь период с начала года, сообщает DEITA.RU. Исследование провели специалисты "Ромира".

Наименьшей отметкой с начала года стала сумма в 553 рубля. Это на 0,7 процента меньше, чем в апреле. Здесь же можно сказать, что в январе средний чек был равен 573 рублям, а в декабре прошлого года и того больше: 624 рублям.

Но у экспертов нашлось объяснение: долгие майские праздники не оставили гражданам времени или желания ходит по магазинам, потребительская активность уменьшилась. Но с тем, что россияне стараются экономить, эксперты не спорят.

Добавим, что регионам с самой критической ситуацией правительство решило помочь развить экономику, разрабатывая дл них программу действий и выделив им кураторов.

Анастасия Туркова

