Эксперты пророчат дефолт в 2020 году

Политические деятели Украины считают, что без срочной смены правительства в наступившем году страну разразит масштабный экономический кризис, который приведет к дефолту, сообщает DEITA.RU.

Это мнение во всеуслышание высказал народный депутат Украины Виктор Медведчук. Аналогичное предположение опубликовано от лицо политического деятеля на официальном сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По словам политика, на сегодняшний день экономика страны находится на стадии «созидательного разрушения» и виной тому – «неадекватность правительства». Медведчук считает, что лучшим выходом из положения станет обновление чиновников на руководящих должностях в министерствах финансов и экономики.

«Экономический и финансовый кризис на Украине привел к тому, что уже много месяцев продолжается тенденция к падению всех видов промышленности и, как следствие, экономической деиндустриализации и дефолту, на самых невыгодных для граждан условиях», - говорится на сайте партии.

Екатерина Цой