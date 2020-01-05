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Эксперты пророчат дефолт в 2020 году
Политические деятели Украины считают, что без срочной смены правительства в наступившем году страну разразит масштабный экономический кризис, который приведет к дефолту, сообщает DEITA.RU.
Это мнение во всеуслышание высказал народный депутат Украины Виктор Медведчук. Аналогичное предположение опубликовано от лицо политического деятеля на официальном сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».
По словам политика, на сегодняшний день экономика страны находится на стадии «созидательного разрушения» и виной тому – «неадекватность правительства». Медведчук считает, что лучшим выходом из положения станет обновление чиновников на руководящих должностях в министерствах финансов и экономики.
«Экономический и финансовый кризис на Украине привел к тому, что уже много месяцев продолжается тенденция к падению всех видов промышленности и, как следствие, экономической деиндустриализации и дефолту, на самых невыгодных для граждан условиях», - говорится на сайте партии.
Екатерина Цой