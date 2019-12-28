Эксперты пророчат «холодную войну»

Ряд экспертов вынес предположения о том, что в 2020 году мир ожидает очередная «холодная война», на сей раз на информационном поле, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на IT-компанию Check Point, фейковые новости станут настоящим трендом на политической арене. Кибератаки будут частью повседневности, кроме того, начнется расцвет фишинга и вирусов.

Опасное ПО, различные программы и приложения позволят хакерам атаковать как массово, так и прицельно – конкретные фирмы, компании и предприятия. Пострадать от действий кибермошенников могут как частные лица и конторы, так и учреждения государственного уровня.

Фейковые новости, создаваемые искусственным интеллектом, по данным экспертов, уже широко использовались в политике – к примеру, в разгар выборов в США.

Александра Маслова