Такая помощь может только ухудшить их положение в обществе, сообщает DEITA.RU.



Депутат от ЛДПР накануне, 21 августа, внес в Госдуму предложение оказывать помощь всем родителям школьников с покупкой формы и учебников. Выплату, которую еще не утвердили, уже назвали «Первосентябрьским капиталом».

Однако, как пишет «Ура.ру», некоторые эксперты уже выступили против такой помощи – именно деньгами. Например, председатель центрального Совета «Всероссийского родительского собрания» Герман Авдюшкин уверен, что деньги, которые неблагополучные семьи будут получать на руки, ни к чему хорошему не приведут.

«Не факт, что деньги будут направлены на подготовку к 1 сентября», – отметил Авдюшкин.

По мнению эксперта, гораздо полезнее оформить эту помощь в виде рюкзаков, учебников и тетрадей. Так помощь точно дойдет до самих школьников.

Такой же точки зрения придерживается и Геннадий Онищенко, сообщается на сайте Госдумы. Экс-главный санитарный врач России уверен, что помощь должна быть адресной и материальной: портфель, форма или учебники с тетрадками.

Елена Миронова