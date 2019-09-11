Эксперты прояснили данные о росте цен на авиабилеты

Журналисты неправильно интерпретировали сведения Росстата о стоимости цен авиабилетов, уверены в ФАС. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Увеличения стоимости билетов на самолет двузначными темпами по стране в целом в данных статистики нет, поясняет ведомство. В материале «Известий», который распространился в СМИ, сведения не верны.

В статистике все данные усредненные: цена билета, затраты пассажира, перелет и т.д. Таким образом она не может свидетельствовать о росте цен на билеты. Она отражает покупательскую способность граждан в среднем.

Тем более, прибавили в ФАС, сравнивать стоимость билетов низкого сезона и высокого некорректно. Особенно если не учитывать при этом дополнительные факторы вроде роста пассажиропотока, дальность перелета и его направление, международные и чартерные программы и другие нюансы.

Анастасия Туркова

