Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

Экспертами Международного евразийского движения и Центра консервативных исследований подготовлен анализ политических трансформаций в России. Специалисты предрекают появление «нового СССР», сообщает DEITA.RU.



Эксперты уверены, что предложенный Путиным алгоритм по созданию «Нового государства» подразумевают расширение сфер влияния России.

Новое союзное государство может быть учреждено при вхождении в него любого, номинально суверенного субъекта, вне зависимости от его размера или влияния на мировой арене. Так, для создания нового Союза достаточно будет заявки со стороны Южной Осетии или Абхазии, которых Россия признаёт как суверенные государства.

Специалисты центра предполагают, что далее пойдет по нарастающей: создание союза с Молдавией (пользуясь усилением пророссийских настроений), или в другой версии через Приднестровье.

И самая противоречивая деталь, которое вызовет негодование мирового сообщества, это признание независимости и принятие в состав Союза до сих пор так и не признанных ДНР и ЛНР.

Здесь становится логически обоснованным решение о расширении области территории ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины, принятое парламентами этих двух непризнанных республик, дальнейшее освобождение территории которых придаст колоссальную легитимность всему проекту в целом, особенно внутри России.

Остальные регионы Украины, настроенные нынче нейтрально, начнут движение в сторону России - уверены эксперты центра.

Рассредоточение полномочий, осуществляемых Путиным, можно так же объяснить требованиями со стороны главных союзников РФ - Белоруссии и Казахстана - интеграция с которыми до сих в полной мере не состоялась.

Гипертрофированное влияние Путна могло превратить интеграцию в поглощение, но теперь этот процесс может пойти «мягче».

Специалисты говорят: новое союзное Государство Путин учредить сможет, а если в него войдут Казахстан или Белоруссия, то уже никто не посмеет оспорить его серьёзности.

Тем не менее, такой фантастический на первый взгляд сценарий специалисты центра консервативных исследований считают вполне реальным. «Путин не был бы Путиным, если бы мы знали, как все происходит на самом деле» - пишут авторы исследования.

Эксперты комитета - Александр Дугин, Михаил Гаглоев, Валерий Коровин и другие. Исследование в своем личном блоге публикует политический журналист Михаил Зыгарь.

Василий Кучин