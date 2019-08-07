Стали известны ключевые факторы, влияющие на успех при поиске новой работы, сообщает DEITA.RU.

Группа специалистов сервиса Работа.ру решила провести исследование, которое бы позволило понять на что сильнее всего обращают внимание работодатели при выборе новых сотрудников.

Как оказалось, одним из самых важных факторов стал внешний вид соискателя. Кроме этого, очень важной чертой оказалась и пунктуальность.

Если первые два пункта оказываются на должном уровне, то за ними идёт оценка соответствия качеств и компетенций кандидата к тем задачам, которые от него требует должность.

При этом, 57% работодателей обращают внимание на то, как ведёт себя соискатель, а также на его уровень воспитания и манеру общения.

Примечательно, что рекомендации с прошлого места работы оказались наименее важны для новых работодателей.

Дмитрий Шевченко