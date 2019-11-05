Эксперты рассказали, чего не должно быть в тортах

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Роспотребнадзор опубликовал правила выбора тортов и пирожных, сообщает DEITA.RU.
По информации на сайте ведомства, торты и пирожные должны транспортироваться в специальной закрытой таре и храниться в сухом и чистом помещении.
При выборе пирожного первым делом нужно ознакомиться с составом на этикетке. Сотрудники ведомства не советуют брать «кондитерку», если там есть меланж, загустители, эмульгаторы или растительные сливки.
«Срок хранения у каждого продукта разный. Так, если нет крема, фруктовой отделки, и это не «Картошка», то такой продукт будет в хороших условиях храниться 72 часа. Если нет – только 36 часов», - отмечают эксперты.
При этом сладости с заварным кремом нужно съесть через шесть часов после изготовления.
Так же в ведомстве посоветовали выбирать лакомства от местных производителей. Ведь чем дольше пирожное или торт пробыли на складе или в дороге – тем выше шанс того, что оно могло испортиться в дороге.
«Я беру всегда у местных. Ну, стараюсь. По крайней мере, в некоторых я точно уверена – берем торты на праздники, и семьей, и с коллегами. Ни разу не «попадала» на что-то плохое. Были не очень вкусные, на мой взгляд. Но это уже индивидуальные предпочтения», - делится жительница столицы Зинаида.
Александра Маслова