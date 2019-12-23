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Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов
Отказ тормозов – всегда неприятная, стрессовая и порой опасная для жизни ситуация. Специалисты подобрали ряд способов, как можно остановить машину в этих случаях, сообщает DEITA.RU.
Сайт «АвтоВзгляд» дал ряд практических советов на такой случай.
Так, если на авто гидравлическая система, нужно прокачать тормоза, после чего зажать педаль тормоза. Плюсом станет уход на дорогу с менее оживленным движением, или туда, где есть поле, подъем или проселочная дорога – это поможет сократить тормозной путь.
Авто с «механической» коробкой нужно переключать последовательно на передачах от высшей и низшей. Сцепление при этом нужно отпустить. «Автомат» останавливается при переходе в ручной режим и торможении коробкой передач.
Кроме того, эксперты подчеркивают, что тормозить можно и ручником.
Александра Маслова