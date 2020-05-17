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Эксперты рассказали, что поможет остановить полный коллапс мировой экономики

деньги, рубли, рубль

По мнению эксперта, люди готовы взять на себя некоторые риски, чтобы не сидеть дома и далее

Оскар Стаховяк, управляющий партнёр компании Untitled Ventures, венчурный инвестор рассказал об опасениях за положение экономики в мире под влиянием пандемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист предрекает мировой экономике коллапс, если уже сейчас не начать предпринимать меры. Среди них – возможность выйти людям на работу. Если в государствах экономика не начнёт восстанавливаться после периода карантина, её ожидает «полный коллапс», считает Оскар Стаховяк. Также эксперт полагает, что отрицательное воздействие на экономику имеет накопительный эффект, из-за чего может начаться глобальный кризис, пишет «Ura.news».

Специалист напомнил и о мерах поддержки от стран своим гражданам, как тем, кто лишился работы, так и бизнесменам. Дополнительный негативный эффект дают ещё и устаревший подход к ведению дел, а также разные по типу меры поддержки в государствах. Как отмечает Оскар Стаховяк, люди утомились пребывать в четырёх стенах, поэтому готовы взять на себя некоторые риски при выходе на работу.

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