Эксперты рассказали, где хорошо зарабатывают студенты

Студенты могут жить «от пуза» только в Екатеринбурге, Питере и Москве. Аналитики из Avito проанализировали рынок труда и пришли к выводу, что подопечные «альма-матер» получают достойную зарплату далеко не по всей стране, сообщает DEITA.RU

Средняя ставка для обучающихся в вузах РФ на сегодня — около 32-х тысяч рублей. Тогда как в трех вышеупомянутых городах на 5-10 тысяч больше. Эксперты связывают это с более высоким, по сравнению с остальной страной, доходом(особенно в Москве). Впрочем, и цена, в том числе на аренду жилплощади, в столицах и Екатеринбурге высока, и может превышать средние зарплаты студентов.

Самые низкие ставки для тех, у кого раз в полгода сессия — в Ижевске, Ульяновске и Волгограде — 25 000, 24 000 и 23000 соответсвенно. ПО подсчетам аналитиков, студенты в России(те, которым приходится работать) находятся в плачевном положении, вынужденные отдавать до 78% доходов только на жилье.

Евгений Черемухин